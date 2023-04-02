Aliağa Petkimspor, AYOS Konyaspor'u 96-85 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında AYOS Konyaspor'u 96-85 mağlup etti.
Karşılaşmanın başında 7-2 öne geçen konuk ekip karşısında Chery ve Simmons'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, 6. dakika içinde 13-7 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 8 sayıya (22-14) çıkartan Aliağa Petkimspor, periyodu 22-19 önde bitirdi.
İkinci periyoda Chery ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, son 2 dakikasına 41-36 üstün girdiği periyodu Prewitt'in son saniyedeki basketiyle 50-39 galip tamamladı.
Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, 20 sayılık farka (67-47) ulaştığı çeyreği 75-60 üstün geçti.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, karşılaşmadan 96-85 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Chery 31, Perkins 16, Prewitt 15, Aldridge 6, Simmons 19, Ege Arar, Meriç Kuntker, Nusret Yıldırım 6, Dorukhan Engindeniz 3, Yiğit Karalar, Yavuz Gültekin, Ömercan Engin
AYOS Konyaspor: Perez 5, Sinan Sağlam 11, Eddie 13, Sulaimon 16, Morgan 23, Erkin Şenel 2, Ramazan Tekin 5, Badzim 10
1. Periyot: 22-19
Devre: 50-39
3. Periyot: 75-60
5 faulle çıkan: 37.59 Perez (AYOS Konyaspor)