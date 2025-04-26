İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak
Spor

Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 9 galibiyet, 17 mağlubiyetle 13. basamakta yer alırken, ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 12 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Galatasaray 94-77'lik skorla kazanmdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.