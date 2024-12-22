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Spor

Aliağa Petkimspor, deplasmanda kayıp

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş'a mağlup olarak üst üste 3. deplasman yenilgisini aldı.

IHA22 Aralık 2024 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, deplasmanda kayıp
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Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakayı 88-80'lik skorla kaybetti. Aliağa, bu sonuçla üst üste deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Başantrenör Burak Gören de Beşiktaş karşılaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın büyük bölümünde yaptıkları plan çerçevesinde hem skoru hem de oyun üstünlüğünü aldıklarını belirten Gören, "Beşiktaş kısalar Üzerinde çok iyi baskı kuran bir takım. Çok planlı ilerledik ve nereye hücum etmemiz gerekiyorsa maçın büyük bölümünde uyguladık. 2-3 dakikalık oyun planından uzaklaşılması ve yaptığımız top kayıpları neticesinde oyunun kontrolünü rakibimize verdik. Ribaund ve asist sayılarında üstünlük kurmamıza rağmen bunu skora yansıtamadık. Çok sert ve yoğun bir haftayı geride bıraktık. Tüm oyuncularıma büyük saygı duyuyorum. Sonuna kadar mücadeleyi hiç bırakmadılar. Değerli rakibimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Ligi
  • deplasman

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