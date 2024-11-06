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Spor

Aliağa Petkimspor evinde farklı mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında evinde İspanya ekibi Unicaja'yı konuk eden Aliağa Petkimspor, sahadan 108-56'lık skorla mağlup ayrıldı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor evinde farklı mağlup
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanya'dan Unicaja'ya 108-56 yenildi.

Aliağa Petkimspor'un 2. yenilgisini yaşadığı grupta son şampiyon Unicaja 4. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin Tyree, konuk takımın Barreiro ve Dedovic'le etkili olduğu ilk 5 dakikayı Aliağa Petkimspor 14-12 önde geçti. Kalinoski ve Osetkowski ile etkili olan konuk ekip, öne geçtiği periyodu 9 sayı farkla 27-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta sadece 4 sayı bulabilen Aliağa Petkimspor karşısında farkı 28 sayıya (48-20) kadar çıkaran Unicaja, soyunma odasına 48-22 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 43 sayıya (82-39) yükselten İspanyol temsilcisi periyodu 82-41 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Unicaja, müsabakadan 108-56 galip ayrıldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi

Salon: ENKA

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Petar Pesic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 7, Wright 7, Aldridge 2, Echenique, Van Beck 11, Murat Kuntker 5, Troy Selim Şav 5, Yavuz Gültekin 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Kılıçarslan Şenkahya 2, Yiğit Gökay Kaba 2

Unicaja: Perry 2, Barreiro 14, Dedovic 8, Tillie 12, Sima 3, Perez 4, Osetkowski 9, Balcerowski 4, Ejim 12, Kalinoski 16, Carter 9, Kravish 15

1. Periyot: 18-27

Devre: 22-48

3. Periyot: 41-82

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Unicaja

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