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Spor

Aliağa Petkimspor, içerde ve dışarda bambaşka

Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken; dış sahada ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performansa imza attı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 12:00 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, içerde ve dışarda bambaşka
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Basketbol Süper Ligi'nde inişli-çıkışlı bir performansa imza atan Aliağa Petkimspor, 7. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alan İzmir ekibi, iç sahada ve dış sahada çok farklı bir görüntü çizdi. Evinde oynadığı karşılaşmalarda sadece Darüşşafaka'yı mağlup edip A. Efes ile Türk Telekom'a kaybeden Aliağa Petkimspor, dış sahada ise tam tersi bir oyun sergiledi.

İzmir ekibi, evinden uzakta sadece Mersin Spor'a kaybederken daha sonra oynadığı Manisa Basket ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak önemli bir galibiyet serisine imza attı. Başantrenör Burak Gören ve öğrencilerinin deplasmandaki bu performanslarını iç sahadaki maçlara taşımak için çok çalıştıkları öğrenildi.

AVRUPA'DA İÇ SAHA VE DIŞ SAHA GALİBİYETİ EŞİT

Öte yandan Türkiye'yi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Aliağa Petkimspor, orada da oynadığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. İzmir ekibi, kazandığı maçların 1'ini taraftarının önünde alırken, 1'ini ise deplasmanda aldı. Kaybettiği maçlarda da aynı şekilde 1 yenilgiyi evinde yaşarken, diğerini ise dış sahada aldı.

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