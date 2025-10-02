İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

Aliağa Petkimspor, ilk Avrupa maçında Brasov'u ağırlayacak

FIBA Europe Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Aliağa Petkimspor'un C Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu. C Grubu'nda yer alan İzmir ekibi, Avrupa mesaisine 15 Ekim'de başlayacak.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 09:42
Aliağa Petkimspor, ilk Avrupa maçında Brasov'u ağırlayacak
Aliağa Petkimspor, ilk maçında 15 Ekim'de CSM Corona Brasov'u konuk edecek. İzmir takımı, ilk deplasman maçına ise 22 Ekim'de çıkacak ve Petrolina AEK ile karşılaşacak. Fikstürdeki üçüncü karşılaşmada Aliağa Petkimspor, 29 Ekim'de CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 5 Kasım'da Brasov deplasmanına, 12 Kasım'da ise evinde Petrolina AEK karşısına çıkacak. C Grubu'ndaki son maçını 19 Kasım'da Oradea deplasmanında oynayacak.

Aliağa Petkimspor, grubu ilk sırada tamamlayarak doğrudan ikinci tura yükselmeyi hedefliyor. 10 gruptan en iyi 6 grup ikincisi de tur atlayacak. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.

  • Aliağa Petkimspor
  • FIBA Europe Cup
  • CSM Corona Brasov

