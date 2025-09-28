Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Kerem Soyuçalı, Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 6, Troy Selim Şav 2, Sajus 19, Floyd
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Karşıyaka: Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Akif Egemen Güven 8, Manning 4, Tarrant 5, Ege Özçelik 2, Alston 5, Mert Celep 4
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 24-15 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 57-31 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 71-47 (Aliağa Petkimspor lehine)