28 Eylül 2025 Pazar
Spor

Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 85-73'lük skorla mağlup etti.

28 Eylül 2025 Pazar 16:36
Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı devirdi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.

Salon: Enka

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Kerem Soyuçalı, Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 6, Troy Selim Şav 2, Sajus 19, Floyd

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Karşıyaka: Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Akif Egemen Güven 8, Manning 4, Tarrant 5, Ege Özçelik 2, Alston 5, Mert Celep 4

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 24-15 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 57-31 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 71-47 (Aliağa Petkimspor lehine)

