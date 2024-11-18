Aliağa Petkimspor ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 7. hafta karşılaşmasında Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baştan sona dengeli giden müsabakayı ev sahibi ekip olan Tofaş, 107-99 kazanmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Zorlu bir deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. Lige verilen arada iyi çalışacağız ve eksik oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde aramıza katılmasını umuyorum. Tüm takıma göstermiş oldukları çaba ve mücadele için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PETKİMSPOR YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Son galibiyetini 3 Kasım Pazar Fenerbahçe'ye karşı alan ve daha sonra oynadığı 2 lig, 1 Avrupa maçında üst üste yenilgiler alan Aliağa Petkimspor, yeni bir sayfa açmak için çalışmalara başladı. Burak Gören ve öğrencilerinin yaklaşık 2 hafta sonra oynayacağı ligdeki Bahçeşehir ve Avrupa'daki Wilki Morskie Szczecin müsabakalarına yoğun bir antrenman programıyla hazırlanması bekleniyor. İzmir ekibi, bu karşılaşmaları hatasız geçerek çıkışa geçmek istiyor.