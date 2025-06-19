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Spor

Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus'u açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus'u açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, 2025–2026 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece forması giyen Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdürüyor. Başantrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren kulüp, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece forması giyen Martynas Sajus ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Martynas Sajus. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12.1 sayı ve 6 ribaund ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki 2.08 m boyundaki Sajus 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında Büyükçekmece'de Petkim'in yeni koçu Özhan Çıvgın'la çalışmıştı.

  • Aliağa Petkimspor
  • Martynas Sajus
  • basketbol

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