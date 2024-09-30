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Spor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın King Szczecin'le karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda yarın Polonya temsilcisi King Szczecin'e konuk olacak.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın King Szczecin'le karşılaşacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda'dan Heroes Den Bosch, Fransa'dan Cholet Basket ve Yunanistan temsilcisi PAOK'u yenerek normal sezonda mücadele etme hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda son şampiyon İspanyol Unicaja'nın yanı sıra Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin'le mücadele edecek.

İzmir ekibi, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 19.30'da Polonya'nın Szczecin kentindeki Netto Arena'da King Szczecin'le mücadele edecek.

Grubun diğer maçında Filou Oostende ile Unicaja, Belçika'da karşılaşacak.

BURAK GÖREN TEKRAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Daha önce Türk Telekom'un başında ULEB Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, 2019-2020'de organizasyonda "yılın başantrenörü" adayları arasında gösterilmişti.

Burak Gören, takımlarının başında çıktığı Avrupa kupalarında 47 maçta 32 galibiyet ve 15 yenilgi yaşadı.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • King Szczecin

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