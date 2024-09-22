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Spor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 4. Türk temsilcisi oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçını da kazanan Aliağa Petkimspor, normal sezonda yer alacak 4. Türk temsilcisi oldu.

AA22 Eylül 2024 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 4. Türk temsilcisi oldu
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Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan elemelerde ilk maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72, çeyrek finalde Fransa'dan Cholet'i 76-70 ve dünkü finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69 mağlup eden Aliağa Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa Kupalarında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etme hakkını kazandı.

Organizasyonda diğer İzmir temsilcisi Karşıyaka, Galatasaray ve Manisa Basket'ten sonra 4. Türk takımı olarak yer alacak Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda mücadele edecek.

İzmir temsilcisinin grubunda son şampiyon İspanyol Unicaja'nın yanı sıra Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin yer alıyor.

Aliağa Petkimspor'un ilk açıklanan maç programı şöyle:

1 Ekim Salı: King Szczecin-Aliağa Petkimspor

9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor-Filou Oostende

23 Ekim Çarşamba: Unicaja-Aliağa Petkimspor

5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor-Unicaja

3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor-King Szczecin

17 Aralık Salı: Filou Oostende-Aliağa Petkimspor

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