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Spor

Aliağa Petkimspor, Tai Webster'in ayrılığını açıkladı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor'da forma giyen Tai Webster'in Perth Wildcats takımına transfer olduğu duyuruldu.

IHA30 Aralık 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Tai Webster'in ayrılığını açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon başında takıma katılan Tai Webster'in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilci, sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki Tai Webster'in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.

Bu sezon İzmir temsilcisiyle 12 maça çıkan Yeni Zelandalı oyuncu, ortalama maç başına 19.3 dakika süre alırken 8.3 sayı da üretme başarısı gösterdi.

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