Aliağa Petkimspor tur umutlarını son maça bıraktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine 65-62 yenildi ve seride durum 1-1 oldu.



Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini İsrail ekibi 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iyi savunma yapan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Aliağa Petkimspor, final periyoduna 51-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin dış şutlarını durduramayan Aliağa Petkimspor, maçı 65-62 kaybetti.

İlk maçı 82-81 kazanan Aliağa Petkimspor, bu yenilgiyle son 16 şansını üçüncü karşılaşmaya bıraktı. Serinin üçüncü ve son maçı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Bu maçı kazanan takım son 16 turunda adını grup aşamasına yazdıracak.

