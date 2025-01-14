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Spor

Aliağa Petkimspor tur umutlarını son maça bıraktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine konuk olan temsilcimiz Aliağa Petkimspor, sahadan 65-62'lik skorla mağlup ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.

AA14 Ocak 2025 Salı 22:31 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor tur umutlarını son maça bıraktı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine 65-62 yenildi ve seride durum 1-1 oldu.

Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini İsrail ekibi 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iyi savunma yapan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Aliağa Petkimspor, final periyoduna 51-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin dış şutlarını durduramayan Aliağa Petkimspor, maçı 65-62 kaybetti.

İlk maçı 82-81 kazanan Aliağa Petkimspor, bu yenilgiyle son 16 şansını üçüncü karşılaşmaya bıraktı. Serinin üçüncü ve son maçı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Bu maçı kazanan takım son 16 turunda adını grup aşamasına yazdıracak.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Hapoel Netanel Holon

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