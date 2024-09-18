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Spor

Aliağa Petkimspor'a Fransız rakip!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezona kalmak isteyen Aliağa Petkimspor, son 4 takımın belirleneceği elemelerde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket ile karşılaşacak.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'a Fransız rakip!
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonunda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemelerde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'le karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonunda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemeler tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Petkimspor, Antalya Gloria Sports Arena'daki elemelerin ilk gününde Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72'lik skorla geçmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte İzmir ekibi, yarı finalde Fransız Cholet Basket ile eşleşti. Bu iki takım arasında oynanan zorlu mücadele ise yarın saat 21.30'da başlayacak.

Aliağa Petkimspor, yarı final karşılaşmasını kazanması halinde 21 Eylül Cumartesi günü PAOK Mateco (Yunanistan)-CSM CSU Oradea (Romanya) maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Cholet Basket

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