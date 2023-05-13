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Spor

Aliağa Petkimspor'a galibiyet için 1 sayı yetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79'luk skorla mağlup etti.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'a galibiyet için 1 sayı yetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79'luk s korla mağlup etti. İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Ligde 9 galibiyetle 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, son haftada ligde kalmak için mücadele edecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Aliağa Petkimspor: Booth 17, Chery 10, Perkins 18, Aldridge 11, Simmons 6, Ege Arar 8, İsmail Cem Ulusoy 10, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz

Başantrenör: Burak Gören

Gaziantep Basketbol: McIntyre 24, Frankamp 15, Dotson 14, Metin Türen , Egbunu 13, Can Uğur Öğüt 4, Birkan Batuk, Luther 2, Muhsin Yaşar 7

Başantrenör: Tutku Açık

1. Periyot: 19-19

Devre: 38-42 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 54-56 (Gaziantep Basketbol lehine)

  • Aliağa Petkimspor
  • Gaziantep Basketbol
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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