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Spor

Aliağa Petkimspor'dan altyapıya transfer

Aliağa Petkimspor, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç'ın altyapıya transfer edildiğini duyurdu.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'dan altyapıya transfer
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapıya bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç'ın altyapıya transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2008 jenerasyonunun önemli isimlerinden, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç altyapımıza transfer olmuş ve kendisiyle uzun süreli bir sözleşme imzalanmıştır.

U16 Milli Takımımızın pivotu olan Ahmet Kerim, Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörümüz Kenan Bajramovic ile çalışmalara başlamış olup, BGL ve altyapı takımlarımızda forma giyecektir. Kendisine Petkimspor forması altında başarılar diliyor ve "'Ailemize hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Aliağa Petkimspor
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