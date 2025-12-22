Aliağa Petkimspor'dan deplasmanda bir başka

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 12. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, deplasmanda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmayı 104-101 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Özhan Çıvgın yönetimindeki Aliağa Petkimspor, sezonun 5. galibiyetini elde ederken dış sahada üst üste ikinci kez kazandı. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Eksiklerin kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Çıvgın, "Kendi adımıza konuştuğumuz şeylerin bir bölümünü sahaya yansıttık. 12-13 sayı öne geçtik ancak Martynas'ın hastalığı da bizi etkiledi. Sahada duracak hâli yoktu. Scrubb da hastaydı ve kadroda yer alamadı. Stanley'nin oyuna girmesi biraz geç oldu, ancak ilerleyen bölümde toparlandı.

Bizim için zorlu bir fikstür vardı; deplasmanda A. Efes ve Sassari, içeride Trabzon, ardından Zaragoza ve uzatmada deplasmanda Manisa maçları. Önemli olan kazanmaktı. Dönem dönem iyi oynadık, dönem dönem ise oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Kazanmak çok önemliydi ve bu galibiyetten dolayı mutluyum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.