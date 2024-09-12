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Spor

Aliağa Petkimspor'dan tatsız prova

Aliağa Petkimspor, Bursaspor'la oynadığı hazırlık maçından 92-89'luk skorla mağlup ayrıldı.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'dan tatsız prova
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, bu çerçevede oynadığı hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Barış Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona ererken, ikinci periyodu Aliağa Petkimspor 45-42 önde tamamlamayı başardı. Üçüncü çeyrek sonunda ise 67-60 geriye düşen İzmir ekibi, dördüncü periyotta da üstünlüğü ele geçiremeyince müsabakayı 92-89'luk skorla kaybetti.

Aliağa Petkimspor'da Breein Tyree 31 sayı - 5 asist, Peyton Aldridge 17 sayı - 8 ribaund, Wesley Van Beck 9 sayı - 9 asist, Bryson Williams 8 sayı - 4 ribaund, Troy Selim Şav 6 sayı - 3 ribaund ile mücadele etti.

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