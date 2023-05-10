Aliağa'nın maçı Karşıyaka'da

Aliağa Petkim Spor, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında karşılaşacağı Gaziantep Basketbol müsabakasının 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde bir maçı eksik olan İzmir temsilcisi, 11 galibiyetle 13. sırada yer alırken, Gaziantep Basketbol ise 9 galibiyetle düşme hattının son basamağı olan 15. sırada bulunuyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren bu müsabaka, 13 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nun seçim merkezi olacağından dolayı Aliağa Petkim ile Gaziantep Basketbol arasında oynanacak mücadele Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan Aliağa Petkimspor camiası, Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) maçın ertelenmesiyle ilgili talepte bulunduğu ve TBF'nin bu talebi kabul etmediği de öğrenildi.