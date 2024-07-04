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Spor

Aliağaspor FK, Muhammed Şahingöz'ü renklerine bağladı

Aliağa FK, Karaköprü Belediyespor 'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Aliağaspor FK, Muhammed Şahingöz'ü renklerine bağladı
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2024-2025 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, iddialı bir kadro kurmak için dış transferde harekete geçti. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl Karaköprü Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü kadrosuna kattı. Muhammed Raşit Şahingöz'e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal katıldı.

  • Aliağa FK
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