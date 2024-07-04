Aliağaspor FK, Muhammed Şahingöz'ü renklerine bağladı

2024-2025 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, iddialı bir kadro kurmak için dış transferde harekete geçti. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl Karaköprü Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü kadrosuna kattı. Muhammed Raşit Şahingöz'e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal katıldı.