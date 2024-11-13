Alimpijevic: Bu tarz takımlarla mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor

Basketbol BKT EurCup A Grubu'nun 8. haftasında İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, savunmada yeterli performansı ortaya koyamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "İlk yarıdaki oyun kabul edilemezdi. Savunmada agresif olamadık. Maçı kazanmayı istemediğimizi ve savaşmadığımızı söyleyemem ancak Gran Canaria gibi takımlara karşı kazanmak için maksimum mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yağmurlu bir günde salona gelen ve neredeyse tamamını dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlara çok saygı duyuyorum ve cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dreamland Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic ise şunları kaydetti:

"Son derece sert bir maç oldu. Harika bir rakibe karşı kazanmayı başardık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Değerli bir rakibe ve iyi bir salon atmosferine karşı kıymetli bir galibiyet aldık. Bu galibiyete rağmen geliştirmemiz gereken noktalar var."