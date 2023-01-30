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Spor

Alin Tosca'nın sözleşmesi feshedildi

Gaziantep FK'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alin Tosca, 3,5 yıldır formasını giydiği takımıyla yollarını ayırdı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Alin Tosca'nın sözleşmesi feshedildi
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Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK'da, Rumen stoper Alin Tosca'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Kırmızı siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen başarılı futbolcu Alin Tosca ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Alin Tosca'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

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