Alin Tosca'nın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK'da, Rumen stoper Alin Tosca'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Kırmızı siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen başarılı futbolcu Alin Tosca ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Alin Tosca'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."