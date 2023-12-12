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Spor

Alioski'den transfer açıklaması!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Ezgjan Alioski, transfer durumuyla ilgili konuştu.

12 Aralık 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Alioski'den transfer açıklaması!
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan'daki yabancı kuralı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Alioski, "Tabii ki bu onuda üzgünüm. Kış döneminde kulüple durumuma tekrar bakacağız" dedi.

31 yaşındaki oyuncunun futbol açısından işlerinin istediği gibi gitmediği ancak Suudi Arabistan'da lüks bir hayat yaşadığı vurgulandı. Ligin mali durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren Alioski, "Bu tekliflere hayır demek zor" diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Ahli formasını 4 kez giyen Alioski, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Alioski, sarı-lacivertli formayı 26 karşılaşmada giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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