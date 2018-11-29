Aliou ile ilgili çarpıcı yorum! 'Hocası Galatasaraylı bu transferin olmasını ister'

Devre arasında bir as bir de alternatif forvet olmak üzere iki golcü futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, Aliou Badji ile ilgilenirken, oyuncunun sosyal medya hesabından ‘İstanbul’ paylaşımı bir anda dikkatleri çekti.

Allsvenkan’da Djurgarden forması giyen Fildişili genç futbolcu taraftarların merak ettiği bir oyuncu olarak sırrını korurken İsveç Ligi’nde yıllarca alt yapı hocalığı yapmış, akademik anlamda genç isimleri yetiştirerek İsveç Ligi’ne kazandırmış olan Marko Recep, 21 yaşındaki forvet Badji hakkında önemli bilgiler verdi.

Badji’yi Malmö ile oynanan maçta canlı takip eden tecrübeli çalıştırıcı Marko Recep oyuncu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Badji gerçekten fizik olarak çok gelişmiş bir oyuncu. Kendisini izlediğimde Malmö defansını tek başına dağıtmıştı. Şu anda İsveç Ligi’nde üç büyüklerde oynayabilecek tek futbolcu. Teknik açıdan kendisini yetiştirebilir, Galatasaray’da Fatih Terim’in ellerinde mutlaka üzerine koyacaktır. Bu sezon Badji ligde 8 gol attı, ayrıca Djurgarden’ı çalıştıran Özcan Melkemichel de Galatasaray taraftarıdır, babası da aynı öyle. Melkemichel’in babası Syrianska kulübünün patronudur. Transferde herhangi bir sorunun çıkacağını düşünmüyorum. Badji’nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 2 gol atması da oyuncu üzerinde dikkat topladı. İşin içinde tabi Elmander de var, bazı yerlerde ‘Sakın ha almayın’ haberleri okudum şaşırdım. Badji gerçekten yatırım yapılabilecek bir futbolcu.

(Diriliş Postası)