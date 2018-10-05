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Alişan'dan Cocu'ya: Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim

Fenerbahçe taraftarlığı ile bilinen şarkıcı Alişan, Sparta Trnava maçı sırasında sosyal medya hesabından Comolli'ye isyan etti.

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Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, Twitter hesabından Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'ye seslendi.

Frey transferi konusunda serzenişte bulunan ünlü şarkıcı Comolli'yi halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti.

İşte Alişan'ın o tweeti;

'Bu Frey'i izleyip Fenerbahçe'ye futbolcu diye alan Comoli'ye sesleniyorum.. Haftaya halı saha maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim.. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum....'

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