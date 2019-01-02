Al-İttihad Garry Rodrigues için İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz hafta Garry Rodrigues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ittihad girişimlere hız veriyor... Suudi Arabistan kulübünün yetkilileri, Sarı-Kırmızılılar'dan gelen olumlu geri dönüş sonrasında pazarlıklara yüz yüze devam edecek.

PAZARLIK YAPILACAK!

Alınan bilgilere göre Suudi yöneticiler birkaç gün içinde transfer son noktayı koymak için İstanbul'a gelecek. Galatasaray cephesi, Al Ittihad'ın 8 milyon Euro'luk ilk teklifini yukarıya çekmek için sıkı pazarlıklar yapacak.

Yeşil Burun Adalı futbolcuyla her konuda anlaşan Al İttihad'ın, 10 milyon Euro seviyesinde bir rakamla bu transferi bitirmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de onayını alarak, bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

GARRY GİDERSE; ONYEKURU...

Eğer 10 milyon Euro'luk anlaşma gerçekleşirse, ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'ın eli bir hayli rahatlayacak. UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray, Rodrigues'ten gelmesi beklenen paranın tamamını takviyeler için kullanacak. Fatih hocanın da, Rodrigues'in yerine sol kanatta Henry Onyekuru'yu düzenli olarak oynatmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

(Takvim)