'Allah aşkına bir kere de biriniz susup cevap vermesin'

11.02.2020 09:34 - Güncelleme: 11.02.2020 09:34

F.BAHÇE MAÇINA KADAR HASARSIZ GELMEK ÖNEMLİYDİ



Galatasaray, ligin ilk 4 haftasında 5 gol atmış, ikinci yarının ilk 4 haftasında 12 gol atmış. Çok dramatik bir fark var. Bu son 4 maçtaki en zoru Konyaspor maçıydı. Diğer maçlar için Fatih Terim kağıt üzerinde hesap yaparken; 'Biz buralardan 3 puanları alarak geliriz, Konya kritik' diye bakmıştır. Fenerbahçe maçına kadar hasarsız atlamak Galatasaray için çok önemliydi. Bunu yaparken 2 temel konu ön plana çıkıyor. Birisi, Galatasaray güvenli oynamaya başladı. Zaten kalesini kapatıyordu ama Muslera kapatıyordu kalesini, şimdi oyunla... Güvenli oynuyorlar. Bir de etkili hücum ediyorlar.



G.SARAY'IN BUNDAN SONRAKİ FİKSTÜRÜ KOLAY DEĞİL

Puan farkı açıldığında büyük takımlarda psikolojiyi ayakta tutmak kolay değildir. Fatih hoca ve Galatasaray takımının en büyük başarısı bu, psikolojiyi ayakta tuttular. Galatasaray'da, başka bir kulüpte idare edilemeyecek derecede başkan ve hoca, medya üstünden birbirlerine girdiler. Galatasaray, 2. yarıda dönmesiyle ünlü bir takım oldu. Şampiyonluğun doğal adayı oluyor ancak bundan sonraki fikstürü kolay değil. Galatasaray, Kasımpaşa'nın istekli olduğu anlarda soğukkanlıydı, hata yapmadılar. Galatasaray'ın geçtiğimiz 4 haftada, tek zor maçı Konyaspor deplasmanıydı. Şimdi Galatasaray'ın önündeki fikstürde ne yapacağına bakmak lazım. Galatasaray, ikinci yarılarda dönüşleriyle gündem oldu ama Fenerbahçe maçıyla, kolay olmayan bir fikstüre girecekler.



MARİANO VE ADEM...

Mariano ve Adem büyük oynuyor. Çok güvenli oynuyor Galatasaray.



KAYBEDİNCE SUÇLU HEP BAŞKALARI OLUYOR

Mustafa Cengiz'in açıklaması hakkında: Bir kere de iki taraftan birisi cevap vermiyorum dese ne olur? Birbiriniz ile hiç konuşmuyor musunuz? Kulüplerde kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Biz kaybedemeyiz diyorlar. Kaybedince suçlular hep başkaları oluyor.



DÜŞÜYORUZ DEMİŞLER

Kasımpaşa'nın lig heyecanı pek kalmamış. Kasımpaşa'da problem biraz psikolojik gibi görünüyor. Sanki 'düşüyoruz' havasına girmişler.



GUSTAVO DIŞINDA AYAĞINA GÜVENEBİLECEĞİN OYUNCU YOK

Fenerbahçe'nin oyun hızı yok. Güvenli çıkamıyorlar. Gustavo dışında ayağına güvenebileceğin oyuncu yok. Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki Jailson'un penaltı pozisyonu hakkında: Öyle bir penaltı olmaz. Ümit Öztürk, el kapalı olduğu için penaltı vermiyor. Sonra VAR çağırıyor. Hakem, pozisyonu VAR'a anlatıyor. VAR, orada, Ümit Öztürk'e ne diyor? VAR'da izledikten sonra penaltıyı veriyor. Hareketlerinden anlıyoruz ki; 'ben kapalı zannetmiştim, izleyince gördüm ki eli açıkmış' diyor.



İLKİ PENALTIYSA BU DA PENALTI

Mustafa Pektemek'in tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında: İlk penaltının yorumu doğruysa, bu da penaltı olmalı. Ümit Öztürk, her şeyi net bir şekilde görüyor. VAR, bu pozisyonda niye müdahale etmiyor?



İKİSİ DE PENALTI DEĞİL

Mustafa Pektemek'in tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında: Bence o pozisyon penaltı değil. Bize anlatılan kadarıyla değil. Bu pozisyon da penaltı değil, Jailson'nun pozisyonu da değil.



Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki penaltı pozisyonu hakkında: Bu pozisyonlar ile ilgili MHK'nin açıklama yapması lazım. Çoğunluk kuralları bilmiyor. MHK'nin pozisyonları anlatması lazım. Böyle gizleyerek, saklayarak hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu pozisyonları çıkıp anlatmak bu kadar zor bir iş olamaz. Ben olsam, yerimde duramam. Ekrana çıkarım ve bütün pozisyonları neden penaltı veya neden değil anlatırım. Ben hakem değilim. Ben sadece kitabı okuyorum ve çıkarım yapmaya çalışıyorum. Bunları siz anlatmadıkça, kaos olur.



Jailsonun penaltısı 20. dakikada oluyor. Tamam, hata var ama önünde uzun bir süre var. Fenerbahçe, bu konuda dağılmış gibi duruyor. Fenerbahçe'nin iç sahada bir 4-4-2 dizilimi denemesi lazım. Luiz Gustavo, olağanüstü bir futbolcu. Onu daha iyi kullanabilmeleri lazım.



Altay Bayındır'ın penaltıda çizgiyi terketmesi hakkında: Sezon ortasında kural değişiyor. 3 cm çıktığı için kurtardığı penaltıya mal oluyor. 3. haftada yapsaydı bunu, hata olmayacak ve tekrarlanmayacaktı. Fenerbahçe, penaltı pozisyonunun ardından oyuna dönemedi. Taraftar dönemeyebilir, yönetici dönemeyebilir ama sahadaki oyuncular dönmek zorundalar.



KURALA GÖRE PENALTI DEĞİL

Clichy'nin Sivasspor-Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu hakkında: Ağır çekimde izleyip de 'penaltı değil' demek mümkün değil. Ancak kural 'penaltı değil' diyor.

