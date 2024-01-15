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Spor

Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e veda ediyor

Hull City forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

15 Ocak 2024 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e veda ediyor
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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de Allahyar Sayyadmanesh, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kulübün teknik direktörü Liam Rosenior, İranlı futbolcu için yaptığı açıklamada, "Kiralık olarak gitmeye çok yakın. Bir kulüple kiralık anlaşması yaptık. Bence kendine güvenini yeniden kazanması, düzenli oynaması ve düzenli futbola ihtiyacı var" sözlerini kullandı.

Rosenior ayrıca Allahyar Sayyadmanesh'in yerine transfer yapacaklarını söyledi. İngiliz teknik adam, "Transfer döneminde onun pozisyonu için bazı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın Ocak 2022'de Hull City'yi satın almasının ardından ilk transferlerinden biri olmuştu.

Hull City'de 38 maça çıkan İranlı futbolcu 3 kez gol sevinci yaşadı.

  • hull city
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