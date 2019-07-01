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Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe mutluluğu

Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.

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Sarı-lacivertli takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki santrfor, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getiren Sayyadmanesh, "Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, taraftara layık olmayı başarırım. Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili de bilgi veren İranlı futbolcu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla, taraftarlarla ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım."

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