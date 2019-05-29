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Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de gelecek sezonun forvet rotasyonu netleşiyor. Sarı-lacivertliler, İran'ın İstiklal takımında görev yapan 2001 doğumlu Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı.

Transfer için kulübüne 850 bin Euro ödenecek. Allahyar ile 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran tarihinde 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

29 HAZİRAN'DA REŞİT OLACAK

17 yaşında olan İranlı futbolcu, 29 Haziran 2019'da 18'ine girecek. Bilindiği gibi kurallar gereği bir kulüp, 18 yaşından küçük bir futbolcuyu transfer etmek için ailesiyle anlaşmak zorunda. Yaklaşık 40 gün sonra reşit olacak olan genç futbolcuda herhangi bir engel kalmayacak.

Santrafor bölgesinde oynayan Allahyar'ın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor. Bu sezon İran Ligi'nde 15 profesyonel maça çıkan Sayyadmanesh, 2 gol atıp 2 asist yaptı.

ŞANSAL BÜYÜKA'NIN YORUMU

Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili görüşlerini açıklayan Şansal Büyüka "Fenerbahçe'nin transferi Allahyar'ın görüntülerini internetten izledim. Topa tek kelimeyle müthiş vuruyor. Eğer bu kısa görüntüler beni yanıltmadıysa ve mart ayından beri devam eden kasık sakatlığı geçtiyse sanki Fenerbahçe'ye süper bir oyuncu geliyor gibi" dedi.

(Sabah)

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