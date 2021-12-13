Allahyar'dan Mircea Lucescu'ya çelme

Milliyet 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:38 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:38

Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'nın Zorya ekibine giden Allahyar, burada bir yılı biraz aşkın geçici dönemini tamamladı. 20 yaşındaki İranlı futbolcunun ülkeye vedası ise görkemli oldu.

MİRCEA LUCESCU'YU GALİBİYETTEN ETTİ

Allahyar Sayyadmanesh dün akşam son şampiyon Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı başkent ekibine karşı deplasmanda sahne alan oyuncu, mağlup durumdaki Zorya'yı yenilgiden kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞÜ RESMEN AÇIKLANDI

Zorya teknik direktörü Viktor Skrypnyk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'Allahyar aramızdan ayrılıyor. Bu maç onun buradaki son maçıydı' diyerek ayrılığı açıkladı. İranlı futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi.

TAKIMIN EN İYİSİ HALİNE GELDİ

Allahyar Sayyadmanesh aradan geçen bir yılı aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendisini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maça çıkan İranlı forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol attı, 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Bir çok kez takımının en iyi oyuncusu seçildi, son olarak Zorya'da Kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.