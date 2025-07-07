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Spor

Allegri, Luka Modric'in takıma katılacağı tarihi duyurdu

Real Madrid kariyerinin ardından Milan'a transfer olan 39 yaşındaki Hırvat yıldız Luka Modric'in takıma katılma tarihini teknik direktör Massimiliano Allegri duyurdu.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Allegri, Luka Modric'in takıma katılacağı tarihi duyurdu
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İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, Luka Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allegri, 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun gelecek ay kadroya katılacağını belirterek, Modric için "olağanüstü bir oyuncu" ifadesini kullandı.

57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo, Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika oyuncular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.

  • Luka Modric
  • Milan
  • Massimiliano Allegri

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