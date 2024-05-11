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Spor

Allegri'den Kenan Yıldız'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri milli yıldız Kenan Yıldız'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
Allegri'den Kenan Yıldız'ın sağlık durumu hakkında açıklama
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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Salernitana ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ KİLO KAYBETTİ"

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz hafta midesinden rahatsızlık yaşayan Kenan Yıldız'ın bu mücadelede forma giyemeyeceğini söyledi. Allegri, Kenan için, "Birkaç kilo kaybetti, iyileşiyor." dedi. Mide gribi geçiren Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftaki Roma maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Allegri ayrıca, Kenan Yıldız ve Federico Chiesa dışında hücum hattındaki diğer oyuncuların bir sorununun olmadığını söyledi. Massimiliano Allegri, "Chiesa toparlanıyor. Fiziksel olarak daha iyi bir duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlukların üstesinden geldi. Dusan Vlahovic, bu maçta oynarsa eminim belirleyici olacaktır. Chiesa ve Kenan Yıldız dışında hücumdaki diğer oyuncular iyi durumda." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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