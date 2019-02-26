Allegri'nin Juventus macerası sona erdi

"ALLEGRI'NİN SERÜVENİ BİTTİ"

Allegri'nin Juventus'tan ayrılacağını iddia edden Galeone, "Allegri sezon sonunda ayrılır. İtalya'da kalacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi macerası ne olursa olsun Allegri'nin buradaki serüveni bitti." dedi.

"TEKLİFLERİ REDDETTİ"

Sezon başında Allegri'nin reddettiği kullüpleri açıklayan Giovanni Galeone, "Allegri geçen sezon Arsenal, Manchester United ve Real Madrid'e gidebilirdi ancak Şampiyonlar Ligi'ni Juventus ile kazanmak istediği için teklifleri reddetti" ifadelerini kullandı.

Giovanni Galeone, 1995-1998 yılları arasında Perugia ve Napoli takımlarında Allegri'nin teknik direktörlüğünü yaptı.

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