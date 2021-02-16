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Spor

Allianz Arena'da kıskandıran kar temizliği! Bayern Münih - Bielefeld...

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Arminia Bielefeld'i ağırladı. Maça Allianz Arena'daki saha zemininin 15 dakikada temizlenerek hiç kar yağmamış gibi eski halini alması damga vurdu.

16 Şubat 2021 Salı 00:30 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 00:41
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Almanya Bundesliga'da Aliianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda saha zemini maç oynanırken yine beyaza büründü ancak devre arasında yapılan çalışmayla tüm kar temizlendi ve saha zemini sanki hiç yağış olmamış gibi oldu.

Almanya'nın Türkiye'ye göre çok daha kuzeyde ve Avrupa'nın göbeğinde kara ikliminde olması kar yağışlarının bu ülkede çok daha sert yaşanmasına sebep oluyor. Buna rağmen Türkiye'nin aksine maçlarda sorun yaşanmaması ise dikkat çekiyor.

Fanatik'in aktardığı habere göre işte Allianz Arena'daki Bayern Münih - Bielefeld maçından kareler...

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