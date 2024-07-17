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Spor

Alman basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sardar Azmoun

Transfer çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip için yeni iddia Almanya'dan geldi. Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen İranlı forvet Sardar Azmoun'u gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sardar Azmoun
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Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, sarı-lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Kicker, Sardar Azmoun'un Bayer Leverkusen'den ayrılabileceğini ve İranlı golcüyü 5 kulübün istediğini yazdı.

TALİPLERDEN BİRİ DE FENERBAHÇE

Sardar Azmoun'a talip olan bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde 29 yaşındaki oyuncu kendisine takım aradığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin dışında Lyon, Sevilla, Katar ile BAE'den iki kulübün ilgilendiği aktarıldı.

JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞTI

Sardar Azmoun, Jose Mourinho'yla Roma'da birlikte çalıştı. Portekizli teknik adam önderliğinde 15 maçta 305 dakika süre alan İranlı oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE DEK

F.Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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