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Spor

Alman basını duyurdu! Kenan Karaman Süper Lig'e geri dönüyor

Alman basını Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman için sürpriz bir iddia ortaya attı. Çıkan haberlere göre Süper Lig'in önemli kulüplerin Trabzonspor oyuncuyu yakından takip ediyor. İşte haberin detayları...

17 Mart 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! Kenan Karaman Süper Lig'e geri dönüyor
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Transfer için şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ KENAN

Alman basınında yer alan habere göre, Trabzonspor'un, Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman ile ilgilendiği vurgulandı.

Kenan için ayrıca İtalya'dan Hellas Verona'nın ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

30 yaşındaki Kenan Karaman, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

SCHALKE PERFORMANSI

Schalke ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden deneyimli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Kenan Karaman, bu sezon 22 maça çıkarken 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

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