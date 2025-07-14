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  • Alman basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'de hedef Granit Xhaka
Spor

Alman basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'de hedef Granit Xhaka

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yeni bir ismi gündemine aldı. Alman basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka için devreye girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Alman basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'de hedef Granit Xhaka
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Transfer dönemini Jhon Duran ve Archie Brown gibi transferlerle sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga'dan bir orta saha oyuncusunu gündeme aldı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre Fenerbahçe, Granit Xhaka transferi için devreye girdi. Orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına uygun bir partner arıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

Xhaka, Neom'un 10 milyon euro yıllık ücret teklifini kabul etti. Neom, Bayer Leverkusen'e yaklaşık 6 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor, henüz anlaşma sağlanamadı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.

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