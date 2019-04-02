Alman devi Abdullah Avcı için harekete geçti

Wolfsburg, sezon başında 40 milyon euro’luk transfer yatırımının hakkını veremeyen ve elindeki kadroyu çok da iyi kullanamayan, Bruno Labaddia ile yollarını ayırma kararı aldı.

ÖNCELİKLERİ ALMAN AMA ABDULLAH AVCI DA TERCİHLER ARASINDA

Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman yönetimin 7 hafta sonra 53 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür edeceği belirtildi. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan BundesLiga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı’nın da olduğu iddia edildi.

AVCI ŞU ANDA SADECE ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA

Süper Lig’de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı’nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı’nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.

WOLFSBURG BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

BundesLiga’da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009’daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.