15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5788
  • 6,2566
  • 230.822
  • 93.906
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alman devi Abdullah Avcı için harekete geçti

Bu sezon Bruno Labaddia ile ligde beklenen başarıyı yakalayamayan Wolfsburg'un Abdullah Avcı'yı yokladığı öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Wolfsburg, sezon başında 40 milyon euro’luk transfer yatırımının hakkını veremeyen ve elindeki kadroyu çok da iyi kullanamayan, Bruno Labaddia ile yollarını ayırma kararı aldı.
 
ÖNCELİKLERİ ALMAN AMA ABDULLAH AVCI DA TERCİHLER ARASINDA
 
Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman yönetimin 7 hafta sonra 53 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür edeceği belirtildi. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan BundesLiga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı’nın da olduğu iddia edildi.
 
AVCI ŞU ANDA SADECE ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA
 
Süper Lig’de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı’nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı’nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.
 
WOLFSBURG BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
 
BundesLiga’da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009’daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.
 

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İki ilde daha seçime itiraz edildi

İki ilde daha seçime itiraz edildi

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulaları çıktı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulaları çıktı

Tecrübeli isimler sahadan başarıyla çıktı

Tecrübeli isimler sahadan başarıyla çıktı

Mansur Yavaş’a Belediye Meclisi’nde şok

Mansur Yavaş’a Belediye Meclisi’nde şok

Bu köyden 2 başkan çıktı

Bu köyden 2 başkan çıktı

HDP Adana İl Başkanlığı terör örgütü PKK'nın kampına dönmüş

HDP Adana İl Başkanlığı terör örgütü PKK'nın kampına dönmüş

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

'Reiwa' Japonya'da olay yarattı!

'Reiwa' Japonya'da olay yarattı!

İşte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller

İşte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller

Temmuz ayında Emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

Temmuz ayında Emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA