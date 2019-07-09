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Alman devi Bayern Münih, Cengiz Ünder'in peşine düştü

Alman devi Bayern Münih, Roma'da top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder'e talip oldu.

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Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e, Bayern Münih kancası. Alman Kicker dergisi, gelişim potansiyeli yüksek olan milli futbolcu Cengiz'in transferi konusunun Bayern Münih kulübünde görüşüldüğünü duyurdu. 2017-18 sezonunun başında 14 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, İtalyan ekibi ile çıktığı 65 maçta 14 gol attı, 13 asist kaydetti. 19 kez de milli formayı giyen 21 yaşındaki futbolcu, 6 golün altına imzasını attı.  
 
(Sabah)
 

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