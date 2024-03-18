Sarı-lacivertlilerde performansı yüksek olan oyunculara Avrupa devleri talip oldu. Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek bu oyuncuların başında geliyor.

Aynı zamanda Avrupa basınından sürpriz bir haber geldi.. Avrupa'nın yükselen yıldızı ve Almanya Bundesliga'nın lideri olan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalara göre Alman ekibinin yıldız oyuncuyu uzun süre takipte olduğunu belirtilmişti. Şimdi ise resmen talip olmaya hazırlanıyorlar..

Sarı-lacivertliler ise Szymanski için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon 30 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı. Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

Yıldız oyuncu sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu