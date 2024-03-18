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Spor

Alman devi düğmeye bastı! Sebastian Szymanski'ye sürpriz talip

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü etkilemeyi başaran Sebastian Szymanski için Almanya'nın köklü takımı düğmeye bastı. Bundesliga ekibi sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte o Alman devi...

Fotomaç18 Mart 2024 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Alman devi düğmeye bastı! Sebastian Szymanski'ye sürpriz talip
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Sarı-lacivertlilerde performansı yüksek olan oyunculara Avrupa devleri talip oldu. Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek bu oyuncuların başında geliyor.

Aynı zamanda Avrupa basınından sürpriz bir haber geldi.. Avrupa'nın yükselen yıldızı ve Almanya Bundesliga'nın lideri olan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalara göre Alman ekibinin yıldız oyuncuyu uzun süre takipte olduğunu belirtilmişti. Şimdi ise resmen talip olmaya hazırlanıyorlar..

Sarı-lacivertliler ise Szymanski için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon 30 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı. Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

Yıldız oyuncu sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu

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