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Spor

Alman devinin hedefi 20'lik Adam Wharton

Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Wharton'u yakından takip ediyor.

30 Mayıs 2024 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Alman devinin hedefi 20'lik Adam Wharton
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Vincent Kompany'yi teknik direktörlük görevine getiren Bayern Münih, transfer için çalışmalarına da hız verdi.

Independent'te yer alan habere göre, Bayern Münih'in yeni sezondaki hedeflerinden birinin Crystal Palace'tan Adam Wharton olduğu öne sürüldü.

ORTA SAHAYA ÇÖZÜM

Alman ekibinin, genç oyuncunun orta sahada yaşanan soruna çözüm olabileceğini düşündüğü ifade edildi.

PALACE PERFORMANSI

Crystal Palace, 20 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz ara transfer döneminde Blackburn'den 21 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, transferinin ardından Crystal Palace'ta 16 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ

Crystal Palace ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Adam Wharton'un güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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