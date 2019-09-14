Trabzonspor'da performansıyla formayı kapan Abdülkadir Parmak'a Werder Bremen'den sonra Schalke de talip oldu.

Kısa bir süre önce Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir Parmak için Werder Bremen'in devrede olduğu iddia edilmişti. Bu kez de kadrosunda Ozan Kabak'ı bulunduran Schalke'nin devre arasında gönderme kararı aldığı Bentaleb'in yerine Parmak'ı transfer etmek istediği haberi yapıldı.

Trabzonspor'un oyuncusu için 10 milyon euro seviyesinde bir ücret talep etmesi bekleniyor