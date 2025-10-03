Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a konuşan eski file bekçisi Sane için, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SANE ÖYLE BİRİ DEĞİL"

Oliver Kahn, Alman yıldız hakkında, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." diye konuştu." dedi.