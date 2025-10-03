İSTANBUL 25°C / 16°C
Spor

Alman efsaneden Leroy Sane açıklaması: Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu. Kahn, 'Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Ancak Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a konuşan eski file bekçisi Sane için, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SANE ÖYLE BİRİ DEĞİL"

Oliver Kahn, Alman yıldız hakkında, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." diye konuştu." dedi.

