Alman gazeteci Marie Schulte-Bockum:Gerçekten kendimi 'İstanbul cehenneminde' buldum

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Schalke maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip eden Alman gazeteci Marie Schulte-Bockum, İstanbul'da geçirdiği anları anlattı.

Marie Schulte-Bockum, Focus gazetesine yazdığı yazıda şöyle konuştu;

''SON SES HEAVY METAL GİBİ''

Kulaklığı sonuna kadar kulağınıza götürüp heavy metal dinlediğinizi hayal edin. Schalke karşısında Galatasaray stadyumunda çıkan ses tam olarak buydu. Maçtan 3 saat önce Ayasofya yakınlarında yemek yedim. Restorantta Galatasaray formaları vardı. Garson da Galatasaray taraftarıymış. O bile forma giyiyordu. Üç kardeşiz, diğer ikisi Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ama ben çok şükür Galatasaraylı oldum dedi.

''METİN OKTAY ÖRNEĞİ...''

Galatasaray'ın anlamı sizin için nedir diye bir taraftara sordum. Metin Oktay cevabını verdi. Beşiktaş, Metin Oktay için 27 bin Lira teklif etmiş. Fenerbahçe ise 30 bin... Galatasaray sadece 9 bin Lira teklif etmiş. Ve Galatasaray'ı tercih etmiş. Galatasaray'ın değeri bir başkadır diyorlar.

''İSTANBUL CEHENNEMİ GERÇEKMİŞ''

Metro ile stadyuma gittim. Galatasaray, Türkiye'nin en popüler takımı. Stadyuma kadar şarkılar söylüyorlar. Statta Schalke futbolcuları ısınmaya çıktığında 55 bin taraftar aynı anda ıslıklamaya başladı. 22 yaşındaki kaleci Alex Nübel'in neler hissettiğini anladım. Gerçekten kendimi 'İstanbul cehennemi'nde buldum. Böyle bir şey gerçekten varmış. Nübel'in ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Etkilenmemesi mümkün değil.

''BU ATMOSFER ALMANYA'DA YOK''

Stadyumda çıkan ıslık sesleri, Almanya'da hiçbir yerde yok. Top, Schalke'deyken tüm stadyumdan ıslık sesi çıkıyordu. Türk taraftarların takımı için her türlü yardımı yapabileceğini gördüm. Bu çok etkileyiciydi. Benim için harika bir deneyimdi. Galatasaray, 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynayacak. 'İstanbul cehennemi' orada da kesinlikle yaşanacaktır.