Alman kulüp yöneticileri futbolun başlamasından memnun

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:35

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, yaptığı açıklamada, Bundesliga'da sezonu sona erdirme fırsatı verildiği için siyasetçilere teşekkür ederek, "En iyi durumda müsabakaların oynanması mayıs ayı ortasında başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle sportif kararların masada değil, sahada alınması sağlanacak." dedi.

Rummenigge, karşılaşmaların oynanmasını sağlamak için "hijyen ve test" tasarısını hazırlayan Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) de teşekkür ederek, herkesi bu tasarıya uymaya çağırdı.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, salgının önlenmesi kapsamında alınan kararlara halkın disiplinli bir şekilde uyduğunu, böylelikle normale dönüşe yönelik adımlar atılabildiğini belirtti.

Profesyonel futbolun da bu kapsamda yeniden oynanmaya başlanacağına işaret eden Watzke, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Oyuncularda ve onların ailelerinde yeni vaka çıkmaması hususunda elimizden geleni her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Dortmund gibi bir kulüp için boş tribünler önünde oynamanın bir sınama olduğunu ifade eden Watzke, ligin seyircisiz başlamasının ekonomik açıdan kulüpler için önemli olduğuna işaret etti.

Leipzig Kulübünün sportif direktörü Markus Krösche de herkesin alışılmamış özel durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Futbolun yeniden başlayacağı ve bekleme süresi bittiği için mutluyuz." şeklinde konuştu.

DFL Başkanı Christian Seifert, karşılaşmaların seyircisiz oynanmasının kimse için ideal bir çözüm olmadığını, ancak bu krizde tek seçenek olduğunu ifade ederek, "Bugün alınan karar 1. ve 2. futbol ligleri için iyi bir haberdir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlatılabileceği kararı alınmış, liglerin başlama tarihini ise DFL'nin belirleyeceği bildirilmişti.

DFL, yarın düzenleyeceği üyeler toplantısında liglerin başlama tarihini belirlemesi bekleniyor.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınmıştı.