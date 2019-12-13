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‘Alman ligi liderini dize getirdik’

İrfan Can, “M’Gladbach hafta içi B.Münih’i 2-1 yenmişti. Futbol bu, sahada oynanıyor. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Güzel de gol attım” dedi

  • Star Spor
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BAŞAKŞEHİR’İN Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta ilk golü atan İrfan Can Kahveci, çok büyük bir iş başardıklarını söyledi. İrfan Can, “Dortmund’un hocası Rose’a ‘B.Münih’i yenen, Başakşehir’i de yener değil mi?’ diye soruyorlar. Futbol bu, sahada oynanıyor. B. Münih’i yenen Alman ligi liderini dize getirdik. Çok mutluyuz. Sağ gösterip, sola çekip vurarak güzel de bir gol attım” diye konuştu. Alman rejisi İrfan Can’ın golü asker selamı yaparak kutlamasını yayınlamadı.İkinci golü atan Crivelli de, “Hem kulübümüz hem de ülke puanı için tarihi bir galibiyet aldık” dedi. Başakşehir gruptan çıktığı için 7.2 milyon euroyu kasasına koyacak.

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