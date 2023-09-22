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Spor

Alman Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann dönemi başlıyor

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 36 yaşındaki genç çalıştırıcı Julian Nagelsmann getirildi.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Alman Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann dönemi başlıyor
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Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick'ten boşalan teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann getirildi.

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi resmen başladı. Almanya Futbol Federasyonu, 36 yaşındaki teknik adamla 31 Temmuz 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Negelsmann, "Kendi ülkemiz oynayacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Bu özel bir şey. Birkaç on yılda bir olan bir şey. Her şeyi harika bir ülkede harika bir turnuvaya sahip olma gerçeğiyle açıklıyorum. Bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir arzu duyuyorum. Dortmund'daki görünüm bir başlangıçtı. Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ise, "Gelecek yılki Avrupa Şampiyonası tüm Almanya futbolu için büyük önem taşıyor. Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir ve EURO 2024'te başarı getirecektir. Nagelsmann, yeni görevine en üst düzeyde motivasyonla yaklaşan olağanüstü bir teknik direktör. Şimdi hepimiz önümüzdeki turnuvaya odaklanacağız ve Nagelsmann'ı destekleyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

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