Alman panzeri iş başı yapıyor

FENERBAHÇE’DE sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sakatlık nedeniyle 4 haftadır arkadaşlarından ayrı kalan Max Kruse, takıma dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sakatlığı büyük oranda geçen ve idman eksiğini kapataya çalışan Alman futbolcu milli maç arasından sonra tamamen hazır olmaya çalışıyor.

YAKINDA DÖNECEĞİM MESAJI

Kruse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarıma milli takımda başarılar diliyorum. Yakıda döneceğim” ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kruse’nin durumu ile yakından ilgilendiği ve Yeni Malatya maçında ilk 11 için onu da düşündüğü öğrenildi.

FUTBOL YETERLİ BULUNMUYOR

Öte yandan Fenerbahçe puan cetvelinde ikinci sırada yer alsa da oynanan futbolu yeterli bulmayan Yönetimin, Yanal ile Sportif Direktör Comolli’yi toplantıya çağırdığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli idareciler ikili ile yapacakları toplantıda takımın durumu ve futbolun niye istenen seviyeye çıkmadığını sorgulayacaklar ve geniş bir rapor isteyecekler.