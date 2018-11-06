Alman polisinden Galatasaray taraftarlarına uyarı

Gelsenkirchen polisi, Schalke-Galatasaray maçı öncesinde bir duyuru yayınladı. Almanca ve Türkçe olarak yazılan duyuruda, sarı-kırmızılı taraftarlara bir dizi nasihatte bulunulurken, uymaları istenen kurallar da deklare edildi.

‘Sayısız barların olduğu yerde buluşun’

'Gelsenkirchen’e hoş geldiniz’ başlığıyla başlayan açıklamada, sarı-kırmızılılara şehrin hangi bölgesinde toplanmaları gerektiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: “Gelsenkirchen-Buer şehir merkezini sizlere maç öncesi buluşma yeri olarak teklif etmek istiyoruz. Orada sizinle beraber olan arkadaşlarınız, veya diğer Galatasaray taraftarları ile birlikte buluşabilir, maç öncesi zaman geçirebilirsiniz. Buer’de sayısız barlar, restoranlar bulunmaktadır”

‘Zafer kutlamalarında işgal yapmayın'

‘Maç öncesi sizin için sıraladığımız davranış kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz’ denilerek şu ifadelere yer verildi:

-Barışçıl ve sporca davranınız.

-Takımınızı duygusalca ve yüksek sesle destekleyebilirsiniz. Ama lütfen kimseye hakaret etmeyiniz.

-Provekeye girmeyiniz ve kimseyi de provoke etmeyiniz!

-Stadyum içinde ve dışında havai fişek kullanmak yasaktır. Bu yasak tüm ilçe için geçerlidir. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları tehlikeye atmayınız.

-Havai fişek kullanımında polis hemen müdahale edecektir. Schalke Kulübü stadyuma girişte yapacağı kontrollerde üzerinizde havai fişek, meşale bulduğu takdirde stada almayacaktır.

-Lütfen zafer kutlamaları için trafiği işgal etmeyiniz.

–Şiddete eğilimli olmayınız ve şiddete meyilli insanlara uzak durunuz.

Güvenlikten tünel kazma önlemi

Öte yandan stat çevresindeki güvenlik görevlilerinin, dan gece teyakkuza geçtikleri ortaya çıktı. İki yıl önceki Schalke-Galatasaray maçı öncesi Galatasaray taraftarı tünel kazma girişimiyle Veltins Arena’da takımlarının son idmanını izlemeye çalışmıştı.

Dün gece bu yüzden sıkı güvenlik önlemleri alındığı, stat çevresinde sürekli devriye gezen güvenlik güçlerinin benzer bir şeyin tekrar yaşanmaması için mesai yaptıkları kaydedildi.

(Milliyet)